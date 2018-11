Apple zwaar onderuit op de beurs en is biljoenenstatus kwijt

Gaat Nederland­se dwarslig­ger nu ook Amerika veroveren?

9:00 In Nederland worden ze al bijna tien jaar verkocht: dwarsliggers. Een miniboek van 8 bij 12 centimeter dat gemiddeld 150 gram weegt. Gedrukt van flinterdun papier. Deze Nederlandse uitvinding probeert nu ook de Amerikaanse boekenmarkt te veroveren. ,,De eerste nabestelling van 80.000 exemplaren is net geplaatst. Superspannend of het gaat lukken.”