Apps volgen elke stap op het werk: 'Big Brother' ligt op de loer

,,Op dit moment worden daar positieve stimulansen aan gekoppeld, zoals verzekeringsfirma's die goed rijgedrag bij jongeren belonen met kortingen'', zegt Tania Moerenhout, die aan de Universiteit van Gent onderzoek doet naar eHealth en selftracking: applicaties of draagbare toestellen die toestaan dat persoonsgegevens gemeten worden. ,,Maar je krijgt dus data zonder context. Als je bijvoorbeeld op de rem moet staan omdat je gedwongen wordt door de chauffeur voor je, staat het toch mooi geregistreerd zonder die specifieke context erbij.''



De manier waarop we daarmee omgaan is heel verschillend als het over eigen initiatief gaat of een opgelegde vorm van selftracking door bedrijven of verzekeringen, ziet Moerenhout. ,,Als het wordt opgelegd, gaan mensen creatief aan de slag in de hoop er zo goed mogelijk uit te komen, zelfs sjoemelen. Allemaal zodat je 'in data' de persoon bent die voldoet aan de vereiste.''



Maar misschien niet de persoon die je bent of wil zijn. Moraalfilosofe Katleen Gabriels van de Technische Universiteit Eindhoven beschrijft in haar boek Onlife hoe de digitale wereld ons leven bepaalt. ,,Een concreet voorbeeld zijn de wearables die Amazon aan zijn werknemers gaf en die bewegingen op de werkvloer bijhielden. Op den duur ga je je eigen lichaam aansturen op basis van de vereisten die het bedrijf oplegt."