ArcelorMittal koploper in AEX

Transa­vi­a­pi­lo­ten leggen maandag ook op Eindhoven Airport twaalf uur lang werk neer

18 februari De piloten van vliegmaatschappij Transavia leggen in de nacht van zondag op maandag het werk neer. De staking gaat een minuut na middernacht in en duurt tot maandag 12.00 uur, zo heeft de Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers (VNV) laten weten. De staking heeft gevolgen voor passagiers naar vakantiebestemmingen vanaf Schiphol, Eindhoven Airport en Rotterdam The Hague Airport.