Atos brengt miljardenbod uit op AEX-fonds Gemalto

Aandelen Beter Bed krijgen tik op beurs; waarschuwing voor cijfers 2017

9:41 De Amsterdamse aandelenbeurs is maandag in de plus geopend. Ook de andere Europese beurzen begonnen met winst. De handel staat deze week vooral in het teken van de rentebesluiten van de Federal Reserve en de Europese Centrale Bank. Beddenverkoper Beter Bed ging in de uitverkoop na een winstalarm.