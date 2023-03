Bankaandelen wereldwijd in vrije val na faillissement Amerikaanse bank voor techbedrijven

rumoer in ticketbranche Eventbran­che snapt niets van ophef Ticketmas­ter, Ticketswap verbaast zich om nieuw statement

Ticketmaster maakt in Nederland helemaal ‘geen misbruik van een economische machtspositie’, maar biedt juist ‘een veilig alternatief’ voor doorverkoopplatforms als Ticketswap, dat niet volledig waterdicht is. De brancheorganisaties van poppodia, festivals en evenementen reageren daarmee op het conflict dat is ontstaan tussen Ticketmaster en Ticketswap. ,,De ophef hierover is onterecht”, zeggen de Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals (VNPF) en de Vereniging van Evenementen Makers (VVEM) in een persbericht.