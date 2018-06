Banken ver achter met derivaten: 90 procent mkb'ers wacht nog op geld

De Rabobank was begin dit jaar nog stellig: de 10.000 gedupeerde ondernemers krijgen nog vóór de zomer een compensatievoorstel in de bus. Met 500 mensen en een blik externe accountants startte een megaoperatie om dit hoofdpijndossier snel te kunnen sluiten. De bank reserveerde 750 miljoen euro om de ondernemers te compenseren.

Die doelstelling bleek te hoog gegrepen. Wat heet, tot nu toe kregen pas 854 van de 10.000 klanten een compensatievoorstel. In totaal keerde Rabobank 57 miljoen euro uit aan gedupeerden. ABN Amro heeft 450 mensen fulltime op de rentederivaten gezet, maar doet het ook niet best. Slechts 600 van de 7000 klanten kregen een definitief compensatievoorstel. De twee grootbanken verkochten samen het leeuwendeel van de derivaten.

Veel ondernemers konden jarenlang alleen een krediet krijgen, als ze er ook een rentederivaat bij namen. Dat werd vaak verkocht als een soort verzekering tegen een stijgende rente. Maar toen de rente daalde, kostte het derivaat de ondernemers geld. Zoveel dat sommige bedrijven eraan onderdoor gingen en anderen in grote financiële problemen kwamen.

Na jarenlang procederen en protesteren kwam uiteindelijk een commissie van wijze mannen met een voorstel om gedupeerde ondernemers te compenseren: het Uniform Herstelkader. Banken accepteerden het voorstel en berekenen nu de compensatie aan de hand van dat kader.

9500 dossiers

,,Dat is behoorlijk complex’’, laat een woordvoerder van de Rabobank weten. Het Uniform Herstelkader was in eerste instantie een document van 40 pagina’s, maar telt inmiddels 240 pagina’s. Een dossier beoordelen en de compensatie berekenen kost gemiddeld tien dagen. En we moeten 9500 dossiers beoordelen.’’

De Rabobank en ABN Amro wijzen erop dat ze al wel voor honderden miljoenen aan voorschotten uitkeerden. Beide banken gaan er nu van uit dat ze vóór het einde van het jaar een voorstel kunnen doen. ,,We hebben 7000 klanten, 2000 dossiers zitten inmiddels in de eindfase. 5000 andere zitten in de pijplijn'', zegt een woordvoerder van ABN Amro. De Rabobank houdt nog wel een slag om de arm.

Advocaat Pieter Lijesen, die veel gedupeerde mkb-ondernemers bijstaat, is gematigd optimistisch. ,,De laatste weken zie ik de stroom compensatievoorstellen toenemen. De banken zijn aan een inhaalslag bezig.’’