Barbie maakt Birkenstock ‘booming’, op haar sloffen

Het dubbele van de waarde die het bedrijf kreeg opgespeld toen Catterton L in 2021 een meerderheidsbelang verwierf in Birkenstock. De beursplannen zijn niet geheel onlogisch. De geliefde én verguisde Birkenstock-sandalen zijn namelijk populairder dan ooit.



Dat is goeddeels te danken aan de hype die rond het schoeisel is ontstaan, nadat de film Barbie eind vorige maand uitkwam. In de nieuwe Hollywood-kaskraker is te zien hoe actrice Margot Robbie (Barbie) op roze stiletto’s in een glamoureuze roze jurk schittert. Maar de noviteit zit in de staart van de film als Robbie in beeld verschijnt met een ongewone schoenkeuze: roze Birkenstocks.



In de VS was het roze model Arizona razendsnel uitverkocht, weet zakenkrant Handelsblatt. Daarmee lijkt de schoen nu ook de twijfelaars over de streep te trekken. Overigens werd de marketingmachine aan de praat gebracht door de Amerikaanse actrice Kristen Stewart en influencer Kendall Jenner. Zij prezen de gezondheidsslippers op sociale media eerder aan. Het afgelopen jaar behaalde het bedrijf een omzet van 1,24 miljard euro, de brutowinst kwam uit op 435 miljoen euro.