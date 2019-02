Bedrijfsleven: maak onze post duurder, dan kan normale postzegel goedkoper

Op het eerste gezicht lijkt het voorstel van grote postverzenders volstrekt onlogisch. Zij bieden vrijwillig aan enkele tienden van centen meer te betalen per poststuk. De hoogte zou jaarlijks door toezichthouder ACM moeten worden bepaald. ,,Negen van de tien poststukken in Nederland worden door bedrijven verstuurd’’, licht voorzitter Wim Ledder van de VGP toe. ,,Een bescheiden jaarlijkse opslag volstaat dus om een einde te maken aan de exorbitante postzegelprijsverhogingen.’’



De VGP, die grote partijen als ING, Vivat en Translink vertegenwoordigt, wijst er op dat de prijs van een zegel afgelopen tien jaar vrijwel is verdubbeld. Kostte een reguliere zegel in 2009 nog 44 cent, dit jaar is dat 87 cent. Dat is weer 4 cent meer dan vorig jaar.



De vraag is uiteraard waarom grote bedrijven belangeloos extra willen betalen aan PostNL en Sandd. Dat is echter minder vreemd dan het lijkt: het kabinet staat op het punt de concurrentie op de postmarkt terug te draaien. Door de voortschrijdende digitalisering versturen burgers en bedrijfsleven al sinds de eeuwwisseling steeds minder post. Jaarlijks keldert het aantal verstuurde brieven en kaarten met 8 procent of meer.