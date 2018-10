Bedrijven staan in de rij voor China

Nederland en China zijn beide exportkampioenen. Maar onderling is China de grote winnaar. We exporteren voor 13 miljard dollar naar het land, maar importeren voor 61 miljard dollar aan goederen en diensten uit China.

Dat ligt niet aan een gebrek aan belangstelling vanuit Nederland. ,,Dinsdag hebben we een zakenforum waar 250 Nederlandse bedrijven zich voor hebben aangemeld. Veel meer bedrijven wilden er ook bij zijn, maar er is niet meer plaats’’, zegt een woordvoerder van werkgeversvereniging VNO-NCW. Naast de Nederlandse bedrijven zijn er ook 150 bedrijven uit China aanwezig op het forum.

De nadruk ligt tijdens de bijeenkomst op high techbedrijven. Dat is een sector waar nu nog weinig import of export van producten en diensten van en naar China plaatsvindt.

Kansen

Kaas

Een ander Hollands exportsucces dat maar moeilijk voet aan de grond krijgt in China is kaas. Dat ligt vooral aan de onbekendheid en niet aan de smaak, zegt een woordvoerder van FrieslandCampina. ,,We krijgen regelmatig Chinezen over de vloer en die nemen we ook altijd mee naar een kaasfabriek. Daar mogen ze proeven en de kaas is altijd zo op.’’ FrieslandCampina hoopt de export van kaas de komende jaren geleidelijk op te voeren.