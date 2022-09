Bedrijven willen uitstel terugbetaling coronaschulden: ‘Door stijgende kosten komen we in de problemen’

De eerste signalen ziet INRetail al: de orderportefeuille van de woonbranche is ten opzichte van vorig jaar teruggelopen met 20 tot 30 procent, en ook krijgen winkels 10 tot 15 procent minder klanten dan in dezelfde periode vorig jaar.

Herstellen

Dat mag - onder voorwaarden - over zeven jaar worden uitgesmeerd. De brancheorganisaties zien meer heil in uitstel. ,,Bedrijven zijn nog aan het herstellen van corona. De overheid kan hiermee veel faillissementen voorkomen’’, denkt Meerman. Of de bedrijven volgend jaar wél kunnen terugbetalen? ,,Nu is heel veel onduidelijk. We moeten ervan uitgaan dat de situatie dan stabieler is.’’