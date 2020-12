Beknibbel niet op de rechtsstaat

De Cosmos, megajacht van Heesen Yachts, nu al in lego

3 december OSS - De Cosmos wordt het grootste en duurste jacht van Heesen Yachts in Oss. Het schip is nog in aanbouw, maar al inmiddels al wel geheel nagemaakt. In legostenen. Ruim 12.000. Twee legomodellen zijn inzet van een tweestrijd om stemmen te werven.