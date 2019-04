Beroepsverbod voor ABN-adviseurs na kopiëren handtekeningen

Verhuur­ders gooien prijzen hard omhoog

8:30 EINDHOVEN - De huurprijzen lopen nu ook in de randgemeenten schrikbarend hard op. Huurstijgingen van 10 procent zijn geen uitzondering, constateert woningplatform Pararius. Een nieuwe huurder betaalt in de vrije sector voor een bescheiden woning van 70 vierkante meter gemiddeld al 1143 euro per maand.