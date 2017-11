Beurzen vlak op Black Friday

De AEX-index op Beursplein 5 bleef in de ochtendhandel ongewijzigd op 541,24 punten. De MidKap daalde 0,1 procent tot 829,69 punten. De beurzen in Parijs en Frankfurt stonden vrijwel vlak en Londen zakte 0,2 procent.



Unilever behoorde tot de sterkste stijgers in de AEX met een winst van 0,6 procent. Volgens de Britse nieuwszender Sky News heeft het levensmiddelenconcern een headhunter in de arm genomen om een opvolger van huidig topman Paul Polman te vinden. Polman heeft zijn vertrek bij het concern nog niet aangekondigd. Bronnen van Sky News verwachten dat de 61-jarige Polman binnen anderhalf jaar met pensioen gaat.

Schulden

Biotechnologiebedrijf Galapagos sloot de rij met een min van 1,3 procent. Altice zakte 0,6 procent. Het aandeel won gisteren nog bijna 4 procent op berichten dat het door schulden geplaagde kabel- en telecombedrijf zijn Dominicaanse telecomnetwerk wil verkopen. Volgens persbureau Reuters hoopt Altice tot 3 miljard euro te krijgen voor het netwerk. De afgelopen tijd stond het aandeel Altice onder zware koersdruk.



Philips leverde 0,5 procent in. Het zorgtechnologiebedrijf neemt Analytical Informatics over, een Amerikaanse startup die software ontwikkelt op het gebied van radiologisch onderzoek.



Postbedrijf PostNL en optiekketen GrandVision waren de hekkensluiters in de MidKap met verliezen van 0,7 en 0,6 procent. Voedingsbedrijf Wessanen voerde de stijgers aan met een plus van 0,9 procent.

Amazon daalt