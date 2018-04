'Beveiliger cryptobeurs sluist 438 bitcoins weg'

interactieve kaart Huizenprijzen exploderen: check hier de prijs in jouw regio

12 april De prijzen van koopwoningen rijzen de pan uit. De prijs van een gemiddelde koopwoning in Nederland steeg in vergelijking met een jaar geleden met 9,7 procent tot 273.000 euro. In dit overzicht kun je zien wat nu de gemiddelde prijs in jouw regio is.