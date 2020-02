Bij Ikea in Dubai kun je je Pax-kast afrekenen met je reistijd

Winkelgigant Ikea is in Dubai een wel heel bijzonder initiatief gestart om meer klanten naar de winkels te lokken: de reistijd levert de klant een shoptegoed op. Hoe langer de reis naar het filiaal is geweest, hoe hoger het saldo. Een uurtje reistijd levert al gauw een korting van omgerekend 27 euro op.

Sinds begin deze maand hangen aan alle spullen in de twee Ikea-vestigingen in Dubai twee prijskaartjes; naast het gewone prijskaartje hangt een kaartje dat de prijs in minuten weergeeft. Wie wil afrekenen met zijn reisminuten, moet aan de kassa zijn Google Maps openen en laten zien welke route hij naar het filiaal heeft genomen en hoe lang hij erover heeft gedaan.



Die gegevens, die volgens het warenhuis niet worden bewaard, leveren de klant korting op. ,,Wat ons betreft is het een goede zaak om klanten te belonen voor hun inspanningen door ze te betalen voor de tijd die ze doorbrengen om naar ons toe te reizen”, vertelt Ikea in een toelichting.



Die korting is niet alleen voor mensen die heel lang onderweg zijn. Zelfs wie vijf minuten reist, kan al een een gratis vegetarische hotdog ophalen. Wie 50 minuten onderweg is, krijgt een Lack-salontafel mee. En twee uur reistijd levert een gratis Billy-boekenkast op.

Quote In Nederland hebben we dertien vestigin­gen, waardoor de meeste van onze klanten zich sowieso op minder dan een uur rijden afstand van onze winkels bevinden Woordvoerster Ikea Nederland

Tijd is geld

Dit Buy With Your Time-concept is tegelijkertijd gelanceerd met de opening van de tweede vestiging van Ikea in Dubai begin deze maand. Voor beide vestigingen geldt dat ze gelegen zijn aan de randen van Dubai en inwoners al gauw een uur of wat onderweg zijn. Reden dus voor Ikea om de trouwe klant te belonen. Volgens zakensite Forbes is Ikea vooralsnog de enige retailer die zijn klanten zo beloont; de site sluit niet uit dat andere bedrijven in de toekomst volgen.

Wie hoopt dat Ikea dit concept lanceert in Nederland, wacht een teleurstelling. Een woordvoerster laat weten ‘geen plannen te hebben’. ,,In Nederland hebben we dertien vestigingen, waardoor de meeste van onze klanten zich sowieso op minder dan een uur rijden afstand van onze winkels bevinden”, legt ze uit. Bovendien zet Ikea in Nederland in op alternatieven, zoals het online bestellen en het openen van meer winkels in de stadscentra.

Retaildeskundige Cor Molenaar vermoedt dat er sowieso weinig animo bestaat voor zo'n concept in Nederland. ,,Nee, ik denk niet dat mensen voor twee tientjes korting naar de Ikea gaan. Zij vinden serviceaspecten belangrijker, zoals hulp bij het in elkaar zetten van producten, snelle levering of de mogelijkheid om online te bestellen.”