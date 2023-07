Bij Unilever waait een nieuwe wind

Stella aast op medewer­kers van failliet VanMoof: ‘We zouden gek zijn als we dat niet zouden doen’

Fietsenproducent Stella in Nunspeet benadert personeelsleden van het deze week failliet verklaarde VanMoof om bij het bedrijf te komen werken. ,,We zouden wel gek zijn als we dat niet zouden doen.’’