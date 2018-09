Bijna 5 procent meer salaris voor docent in mbo

De collectieve arbeidsovereenkomst, waarover bijna anderhalf jaar is onderhandeld, geldt voor een periode van bijna twee jaar. Naast de salarisverhoging ontvangen leraren volgende maand, in januari 2019 en januari 2020 een eenmalige uitkering. Bij elkaar tellen deze uitkeringen op tot ongeveer 2,7 procent van het jaarsalaris. Ook nemen werkgevers meer sociale premies voor hun rekening, waardoor werknemers in het mbo er extra netto op vooruit zullen gaan. ,,Het is goed dat er na stevige onderhandelingen naast extra salaris concrete oplossingen liggen voor de werkdruk'', zegt Loek Schueler, voorzitter van CNV Onderwijs.

In een verklaring namens de MBO Raad laat Frank van Hout weten trots te zijn op het resultaat dat is neergezet. ,,Met deze afspraken kunnen werkgevers en werknemers de komende periode verder werken aan een nóg beter mbo.’’ Namens de vakbonden zegt Tamar van Gelder dat het een lang traject was. ,,Maar we zijn blij dat we uiteindelijk afspraken hebben gemaakt over een eerlijke loonsverhoging en over het verlagen van de werkdruk in het mbo.’’