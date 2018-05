Bijstand daalt, maar niet voor 45-plussers; zij komen moeilijk aan de bak

Tekort aan arbeidskrachten

,,Goed dat er over de hele linie minder mensen in de bijstand raken'', zegt CNV-voorzitter Maurice Limmen in een reactie, ,,maar nu het zo goed gaat met de economie, mag het niet zo zijn dat er in de groep van 45-plussers juist meer mensen in de bijstand raken''. Limmen: ,,Zeker niet als er in sommige sectoren werkgevers zijn die moord en brand roepen over een tekort aan arbeidskrachten. Onze oproep aan werkgevers is dan ook: zorg nou eens dat mensen die langs de zijlijn staan ook aan bod komen, helemaal nu het zo goed gaat.''