Biotechnoloog Galapagos koploper in lagere AEX

BLIK OP DE BEURSDe Amsterdamse aandelenbeurs ging vandaag licht omlaag. Ook de andere Europese beursgraadmeters deden een stapje terug na de minnen in Azië en New York. Op het Damrak reageerden beleggers positief op een deal van biotechnoloog Galapagos met partner Gilead Sciences.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,1 procent lager op 546,96 punten. De MidKap zakte 0,4 procent tot 819,56 punten. De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs daalden tot 0,2 procent.



Galapagos was de grootste stijger in de hoofdindex met een winst van bijna 8 procent. Het bedrijf liet weten de optie uit te oefenen om filgotinib samen met partner Gilead Sciences te verkopen in acht Europese landen, bij goedkeuring van het medicijn voor commerciële verkoop. Verder verloopt de termijn waarop Gilead zijn belang van ruim 13 procent in Galapagos niet mag verkopen eind dit jaar.

Telecom

Telecomconcern KPN won 0,8 procent na het nieuws dat de concurrenten Tele2 en T-Mobile Nederland op de Nederlandse markt onder een dak verder gaan. Volgens Søren Abildgaard, de CEO van T-Mobile Nederland, heeft het duo KPN/Vodafone veel te lang vrij spel gehad. ,,Door onze krachten te bundelen met Tele2 kunnen we veel efficiënter concurreren en Nederlandse klanten een alternatief bieden.''



De overname van Tele2 is onderdeel van de langetermijninvesteringsvisie van Deutsche Telekom, het moederbedrijf van T-Mobile. Tele2 steeg in Stockholm ruim 3 procent. Deutsche Telekom zakte in Frankfurt 0,3 procent.



In Stockholm kelderde Hennes & Mauritz (H&M) bijna 13 procent. De Zweedse modeketen wist in het afgelopen kwartaal minder klanten naar zijn winkels te trekken. Dat drukte de omzet van het bedrijf. H&M zal de komende tijd meer winkels sluiten en minder winkels openen.

Boekhoudschandaal