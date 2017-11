Bitcoin tikt de 10.000 dollar aan, wat komt hierna?

De Nederlander Didi Taihuttu is een believer. Hij verkocht zijn hele hebben en houden en stak al zijn geld in bitcoins. Samen met zijn gezin woont hij in een chalet op een camping bij Venlo. Mensen verklaren hem voor gek, máár Taihuttu weet het zeker: de munt zal nog verder in waarde stijgen.



,,In februari tikt-ie de 15.000 dollar aan en eind volgend jaar 20.000 dollar. In 2020 is de bitcoin 100.000 dollar waard”, zo profeteert hij. Waar hij dit op baseert? Zijn belangrijkste punt: schaarste. Er zijn nu 16,5 miljoen stuks in omloop en dat kunnen er maximaal 21 miljoen worden.



Schaarste maakt mensen gretig, zegt Taihuttu. ,,De mens is van nature hebberig. Zeker nu duidelijk wordt dat de munt geen bubble is en door meer partijen wordt omarmd, willen meer mensen instappen. Dat drijft de prijs verder op." Een ander bewijs ziet hij in de technologische vooruitgang. ,,Dat brengt nieuwe betaalmiddelen. We krijgen steeds minder voor ons spaargeld en moeten straks misschien zelfs gaan betalen. Mensen zoeken daarom naar alternatieven voor de spaarrekening. Technologie biedt dit alternatief.”