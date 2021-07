‘Blokkeerschip’ komt eindelijk aan in Rotterdam, gedupeerden moeten betalen voor vertraging

Osse bouwer Hendriks boekt weer winst en ziet omzet licht stijgen

1 juli OSS - Het Osse bouwbedrijf Hendriks Bouw en Ontwikkeling kijkt terug op een goed jaar. Het bedrijf zag in 2020 weer kans om winst te boeken, realiseerde een lichte stijging van de omzet en heeft een goed gevulde orderportefeuille. De groei van het bouwbedrijf is vooral gerealiseerd door de hereniging met Hendriks Coppelmans in Uden, in juni van het vorig jaar.