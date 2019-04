Blokker doet ‘klein zusje’ Marskramer van de hand

Shell vangt bot bij rechter om overwerk

19 april Personeel van Shell hoeft niet over te werken bij groot onderhoud op de locatie in Moerdijk. Dat heeft de rechter beslist in een kort geding dat door de olie- en gasreus was aangespannen. Het weigeren van overwerk maakt onderdeel uit van vakbondsacties van FNV en CNV in de roep om een betere cao.