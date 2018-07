Blokker en Intertoys doen 'Gay pruik' in de ban

Op sociale media regent het verontwaardigde reacties ,,Het is een treurig stereotype’, beklaagt belangenorganisatie COC zich. ,,Net zo min als vrouwen, joodse mensen of gekleurde mensen, zien homo’s er allemaal hetzelfde uit. Dat je dat anno 2018 nog moet uitleggen is triest. Het toont maar weer hoe hard LHBTI Pride nog nodig is", vindt voorzitter Tanja Ineke.

Blokker heeft maatregelen genomen: de advertentie is offline gehaald en de verkoop is gestaakt. ,,We betreuren dat de pruik op onze website is aangeboden. We krijgen zo'n 200.000 nieuwe artikelen binnen via onze leveranciers. In dit geval is de benaming rechtstreeks overgenomen van de leverancier van feestartikelen. We proberen te screenen op kwetsende woorden, maar deze is er helaas doorheen geglipt", verontschuldigt een Blokker-woordvoerder zich in een reactie van de winkelketen.