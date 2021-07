Blokker na vijf jaar megaverlies uit de rode cijfers, moederbedrijf wil naar de beurs

De afgelopen jaren was de presentatie van het jaarverslag geen feestje voor het retailconcern, maar de dieprode cijfers zijn verdwenen. De netto omzet van de Miragegroep (naast Blokker ook Intertoys, BCC, Big Bazar en Miniso) bedroeg in 2020 zo'n 636 miljoen euro, een groei van 17 procent ten opzichte van 2019. De webwinkels van het concern noteerden een omzet van 137 miljoen, ruim 107 miljoen meer dan het jaar ervoor.

20 winkels dicht

MRG maakt geen aparte cijfers bekend van de vijf winkelketens, maar volgens ceo Michiel Witteveen deden met name Intertoys en Blokker het uitstekend. ,,Elektronicaketen BCC namen we vorig jaar over en draaide ook goed, we hebben vooral op onlinegebied veel van deze formule kunnen leren. Discounter Big Bazar had wel last van de lockdown. Deze formule kent geen webshop, daarvoor zijn de marges te klein. Hierdoor kelderde de omzet een tijd naar nul en hebben we helaas moeten besluiten twintig filialen te sluiten.’’

Miniso, de Chinese lifestylewinkel die Witteveen vorig jaar naar Nederland haalde, merkte ook de negatieve gevolgen van de winkelsluiting. ,,We hebben nu vier Miniso's geopend; dat gaat minder snel dan we hoopten. We mikken op dertig vestigingen, maar deze winkels zijn vooral in de binnensteden van grote steden te vinden. Deze centra trekken nog steeds fors minder winkelend publiek dan voor corona en dus doen we het voorzichtig aan.’’

Volledig scherm Vorig jaar werd in onder meer Eindhoven een winkel van het Chinses Miniso geopend. © Chris Ottens/ED

Witteveen nam in april 2019 de voormalige Blokker Holding over van de gelijknamige familie. Hij verving de complete raad van bestuur en stootte bijna alles winkels in het buitenland (met uitzondering van Big Bazar in België) af. ,,De focus ligt op eigen land en dat pakte goed uit. Klanten weten onze winkels weer te vinden en ook online doen we goede zaken.’’

Naar de beurs

Witteveen wil nog meer (non-food) ketens overnemen, maar noemt nog geen namen. ,,Het zijn geen kleding- of schoenenwinkels, want die branche zit in de hoek waar de klappen vallen.’’ In 2022 wil de grootaandeelhouder van MRG zijn bedrijf (847 winkels, 9500 medewerkers) naar de Amsterdamse beurs brengen. ,,Dat doe ik om de continuïteit van de groep veilig te stellen. Wat als mij iets overkomt, dan worden mijn kinderen nog gedwongen om de boel over te nemen. Dat wil ik niet en daarom lijkt het me verstandig om van Mirage een beursgenoteerd bedrijf te maken.’’

Volledig scherm Michiel Witteveen (67), topman en grootaandeelhouder van Mirage Retail Group. © Marco Okhuizen

Bekijk onze meest bekeken nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: