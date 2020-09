BN’ers ondertekenen open brief aan financiële sector: Stop dierenleed!

Aangifte tegen varkens­slach­te­rij wegens onverdoofd verdrinken van dieren

29 juni De Stichting Varkens in Nood heeft vandaag aangifte gedaan van het onverdoofd laten verdrinken van varkens in een bak met heet water van 60 graden. Volgens de stichting, die strijdt tegen onnodig leed in de varkenshouderij, gebeurt dit nog regelmatig in een slachterij. Hiermee zou het bedrijf zich herhaaldelijk schuldig hebben gemaakt aan dierenmishandeling.