Boeing schrapt dividend en salaris topman

Video Coronacri­sis raakt Sligro hard: omzet 70 tot 75 procent lager

20 maart VEGHEL - De huidige coronacrisis raakt de Veghelse groothandel Sligro hard. Het bedrijf meldt dat tussen de 70 en 75 procent van de totale bezorg-omzet is weggevallen, sinds de Nederlandse horeca verplicht dicht is. Sligro heeft veel klanten in de Nederlandse horeca. Zondagavond sloten horecabedrijven om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Ook in België zijn restaurants en cafés dicht.