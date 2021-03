Boeren in de Noordzee, kan dat wel?

Kan dat wel, boerenland in de Noordzee?

Bas Jonkman: ,,Dat kan. Los van de kosten: technisch is er veel mogelijk om een kunstmatig eiland in zee te creëren. Met zandopspuiting in combinatie met stevige dijken als bescherming tegen de golfslag kom je al een heel eind. Maar voor vruchtbare kleigrond moet je natuurlijk niet in de Noordzee zijn, dat is een grote zandbak. Dus lang niet alle teelten zijn mogelijk, want de samenstelling van de grond bestaat vooral uit zand. Zandgrond is bijvoorbeeld wel geschikt voor bollenteelt of asperges. En om de koeien buiten te laten grazen, kan er grasland worden aangelegd. Nederlandse baggeraars likken hun vingers af bij dit soort initiatieven hoor. We hebben de kennis en kunde al jarenlang in huis.’’