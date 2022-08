Bol.com dit jaar toch niet naar de beurs, timing ongunstig volgens Ahold

Fabrikant Häa­gen-Dazs roept bekers vanille-ijs uit voorzorg terug

Fabrikant General Mills roept uit voorzorg bekers Häagen-Dazs Vanilla-ijs in verpakkingen van 460 ml terug. Volgens een veiligheidswaarschuwing van de NVWA zitten in het vanille-extract in dit product misschien kleine hoeveelheden van het gewasbeschermingsmiddel ethyleenoxide.

9 juli