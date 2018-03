'Booking houdt 715 miljoen winstbelasting in zijn zak'

Tang, die het belastingvoordeel van Booking.com vandaag bekendmaakt, ziet in deze belastingvlucht een nieuw argument om het massale geschuif met winsten in Europa snel aan banden te leggen en ook techbedrijven fiscaal stevig aan te slaan.



Booking.com spaarde zijn 715 miljoen over de periode 2012-2016 uit door zijn boekingsactiviteiten uit praktisch heel Europa fiscaal via Nederland te laten lopen. Daardoor droeg het 16,1 in plaats van gemiddeld 23,2 procent af over zijn winst. Frankrijk en Duitsland, waar Booking zijn grootste omzet maakte, zijn volgens Tang de belangrijkste gedupeerden.



De PvdA'er spreekt van 'een verbijsterende uitkomst'. ,,Booking is een techgigant die zich in krap twintig jaar een dominante positie verwierf en nu de hele hotelwereld zijn prijzen dicteert. Hoteliers mogen geen kamers aanbieden onder de prijs op de Booking-site, en moeten dan ook nog eens 15 tot 18 procent commissie betalen. Het heeft dezelfde machtspositie als Facebook in de sociale media en Google in zoekmachines en advertenties."