Bouwbedrijf en manager (64) volledig overhoop na coronaruzie, rechter maakt gehakt van bedrijf

2 ton uitbetaaldDoor het onvoldoende naleven van de coronarichtlijnen moet een bouwbedrijf in Flevoland diep in de buidel tasten. Een ervaren werknemer met een prominente functie krijgt ruim 200.000 euro aan salaris, pensioenschade en ontslagvergoedingen uitbetaald, nadat een slepend arbeidsconflict over de omgang met het coronavirus voor de rechter kwam.

De kwestie draait om een 64-jarige werknemer, die sinds 2007 als manager verantwoordelijk is voor het kwaliteitsbeleid en onderhoud binnen de organisatie. Als in maart 2020 het coronavirus in Nederland uitbreekt, komen er bij de manager diverse vragen van collega’s binnen over hoe het bedrijf hiermee omgaat. Volgens een verklaring van een ex-collega is er op dat moment vanuit de directie nog niet tot nauwelijks gecommuniceerd en dat zorgt voor onduidelijkheid bij medewerkers.

Wanneer er rond die periode een werknemer met coronasymptomen op de werkvloer verschijnt, adviseert de manager hem om uit voorzorg in quarantaine te gaan en dus thuis te werken. Als de directeur daarvan hoort, komt het tot een conflict. ,,Als het je niet bevalt, kun je je spullen pakken en lekker naar huis gaan”, krijgt de manager te horen. Volgens een andere collega die bij het gesprek aanwezig is, zou de directeur het coronavirus hebben vergeleken met een griepje. Het was bovendien niet aan de manager om te oordelen of iemand ziek was, zou de leidinggevende hebben gezegd.

Operatie aan luchtwegen

Nog geen maand later ontstaat er op de werkvloer opnieuw een pittige discussie over de coronarichtlijnen, waarin de manager wijst op zijn eigen gezondheidsproblemen. Vanwege een geplande operatie aan zijn neusholte en luchtwegen behoort hij tot de risicogroep en daarom wil hij absoluut een besmetting met corona voorkomen. De directeur trekt in die discussie wederom fel van leer. ,,Ik hoorde hem vertellen dat hij corona slechts een griepje vond en dat hij de organisatie niet liet regeren door angst”, verklaart een aanwezige oud-collega tegenover de rechter. ,,Ik hoorde hem wederom fel reageren met de boodschap dat als het de manager niet bevalt hij dan zijn spullen mag pakken.”

In de maanden daarop blijft de manager, die een dienstverband voor onbepaalde tijd heeft, gewoon aan het werk. De bom barst als er in juli een bedrijfsetentje plaatsvindt, waar volgens de man de coronaregels opnieuw niet worden nageleefd. Hij verlaat het restaurant voortijdig. Een week later krijgt hij van de directeur een voor hem teleurstellende bonus. Vervolgens meldt de werknemer zich ziek met stress- en burn-outklachten. Die zouden zijn ontstaan als gevolg van een arbeidsconflict, oordeelt een behandelaar van de GGZ.

Salaris bevriezen

Het bouwbedrijf, waarvan de identiteit is geanominiseerd, laat vlak daarna weten niet langer met de manager verder te willen. Als de werknemer hier niet mee akkoord gaat, besluit het bedrijf zijn salaris te bevriezen en eist dat de man gewoon weer op kantoor komt werken. Dat kan volgens de directie, omdat de manager niet als arbeidsongeschikt is beoordeeld. Het bedrijf wil echter helemaal van de werknemer af en stapt in januari naar de rechter om hem te kunnen ontslaan. Ze beschuldigen de manager van werkweigering en van het doelbewust aansturen op een conflict. ,,De verhouding tussen partijen is duurzaam en onherstelbaar beschadigd door alles wat er is voorgevallen”, verklaart het bedrijf.

De kantonrechter in Almere trekt op basis van gesprekken met betrokkenen en interne e-mails de conclusie dat niet de manager, maar de werkgever zelf meermaals ernstig verwijtbaar heeft gehandeld. Zo was het bedrijf medeplichtig aan de burn-outproblemen van de werknemer en was het ‘onzorgvuldig en nalatig’ in het opvolgen van de coronarichtlijnen van het RIVM. Dat laatste blijkt ook uit een brief van de directie, die uiteindelijk niet is verzonden aan het personeel, maar wel in de rechtszaak als bewijs wordt aangevoerd. In die brief valt te lezen dat werknemers verplicht zijn om naar kantoor te komen. ‘De beslissing van het management om thuiswerken niet toe te staan heeft er voor gezorgd dat we er nog steeds financieel sterk voor staan. Dat er geen gedwongen ontslagen zijn gevallen en dat we met volle vaart vooruitgaan’, valt te lezen.

Tijdens de rechtszaak gaf de manager aan dat hij door de verstoorde arbeidsverhoudingen niet langer kan terugkeren op de werkvloer. De kantonrechter ging daarom akkoord met het beëindigen van de arbeidsovereenkomst. Als gevolg daarvan moet het bouwbedrijf ruim 200.000 euro overmaken.

