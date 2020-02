Bouwbedrijf Heijmans: inframarkt onder druk door PFAS en stikstof

‘Goed’ jaar voor bouwer Heijmans

8:34 AMSTERDAM/ROSMALEN Bouwconcern Heijmans uit Rosmalen heeft naar eigen zeggen een ‘goed’ jaar achter de rug. De nettowinst steeg met 50 procent en de omzet steeg. Topman Ton Hillen spreekt daarom over een goed financieel jaar. Wel maakt het bedrijf zich zorgen over de stikstof- en Pfas-problematiek en dringt het aan op oplossingen in de haperende bouw van nieuwbouwwoningen en grote infrastructurele klussen.