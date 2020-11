Bouwmarkten dicht op tweede kerstdag: ‘We gunnen personeel rust’

Tweede kerstdag is traditiegetrouw een drukke winkeldag, maar een bezoekje aan de bouwmarkten van Gamma en Karwei zit er dit jaar dus niet in. Niet eerder hielden de winkels op deze dag de deuren gesloten. ,,We willen onze medewerkers hiermee een rustige kerstperiode bezorgen en de mogelijke extra toeloop naar de winkels verminderen’’, aldus Harm-Jan Stoter, ceo van Intergamma, moederbedrijf van beide bouwmarkten.

Stoter: ,,Het is voor onze medewerkers een bijzonder en druk jaar geweest en daarom willen we graag iets terugdoen tijdens de feestperiode. Op tweede paas- en kerstdag trekken consumenten er altijd massaal op uit en die drukte willen we onze medewerkers dit jaar besparen. Zo is er tijd voor een welverdiende kerst, thuis met familie.”

Sinds maart, toen de beperkende maatregelen rondom corona zijn ingevoerd, is het drukker dan gebruikelijk in de bouwmarkten. Om die reden heeft Intergamma eerder al verschillende maatregelen genomen zoals het beperken van de openingstijden en de inzet van beveiliging. Daar komt de kerstsluiting nu bij. Intergamma verwacht tijdens de kerstperiode wel extra drukte. Het bedrijf zet meer beveiligers in om te voorkomen dat het te druk wordt in de winkels.

Volledig scherm De bouwmarkten trekken sinds maart veel extra klanten, veel mensen klussen thuis. © Michel van Bergen

