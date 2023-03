Boze beleggers stappen naar rechter om belastingaanslag

De Vereniging voor Effectenbezitters (VEB), de belangenbehartiger van beleggers, zoekt beleggers voor proefprocessen tegen de vermogensrendementsheffing. De VEB wil een aantal verschillende gevallen voorleggen aan de rechter. De belangenbehartiger schat dat zo’n 300.000 tot 500.000 beleggers gedupeerd worden door de manier waarop de belasting op vermogen nu is geregeld.

Het draait allemaal om de zogenoemde vermogensrendementsheffing. Dat is een belasting op vermogen. Het ministerie van financiën gaat ervan uit dat beleggers, dus niet spaarders, vorig jaar 5,5 procent rendement hebben gemaakt op hun beleggingen in onder andere aandelen, obligaties en vastgoed. Over dat fictieve rendement moeten ze een heffing van 30 procent betalen.

Dramatisch jaar

Maar beleggers hebben juist een dramatisch jaar achter de rug. ,,Het rendement op de beleggingen was gemiddeld 14 procent negatief’’, zegt Gerben Everts, directeur van de VEB. ,,Het vermogen is dus gedaald en dan moeten ze ook nog eens belasting betalen over een niet bestaand rendement.’’

De zaak lijkt wat dat betreft wel op de jarenlange strijd van spaarders tegen de fiscus. Ook spaarders betaalden jarenlang belasting over een fictief rendement op hun spaarrekening. Zelfs toen de spaarrente nul of negatief was, moesten de spaarders 1,2 procent belasting betalen over hun spaargeld boven de belastingvrije voet.

Belasting is diefstal

Na jarenlang procederen oordeelde de Hoge Raad, de hoogste belastingrechter in Nederland, dat de spaartaks een vorm van diefstal is. De staat mocht die belasting niet in deze vorm heffen, maar alleen belasting heffen over het daadwerkelijke rendement.

Die uitspraak kost de schatkist miljarden aan belastinginkomsten. Omdat spaarders nauwelijks rendement maken valt die opbrengst weg. Dat moet worden goedgemaakt door beleggers zwaarder te belasten, vindt het kabinet, want de belastinginkomsten moeten wel op peil blijven.

Kwetsbare mensen

In Nederland zijn er 1,9 miljoen beleggers. Maar die hebben niet allemaal last van de heffing. ,,Die vermogensrendementsheffing geldt alleen voor mensen die meer dan een ton beleggen. We schatten dat het om zo’n 300.000 tot 500.000 beleggers gaat’’, aldus Everts.

Het gaat niet om de miljonairs, benadrukt de VEB-voorman. ,,We hebben het over mensen die beleggen voor hun pensioen, of bijvoorbeeld zzp’ers die een buffer moeten opbouwen voor slappe tijden. Dat zijn kwetsbare mensen. Het is niet eerlijk om hen de rekening te laten betalen voor de compensatie van de spaarders.’’

Everts hoopt dat de rechter uitspreekt dat ook voor beleggers geldt dat alleen over daadwerkelijk behaald rendement belasting wordt geheven. ,,Dat is eerlijk. En dat kan ook. In Europa wordt alleen in Nederland en Liechtenstein met een fictief rendement gerekend. Andere landen heffen belasting over het daadwerkelijke rendement.’’

Reageren kan onderaan dit artikel. Alleen reacties voorzien van een volledige naam worden geplaatst. We doen dat omdat we een debat willen met mensen die staan voor wat ze zeggen, en daar dus ook hun naam bij zetten. Wie zijn naam nog moet invullen, kan dat doen door rechts bovenaan op onze site op ‘Login’ te klikken.