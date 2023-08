België gaat voor bank spelen en daar kunnen ook Nederlandse spaarders garen bij spinnen

Nederlan­ders boeken lastminute naar de zon, vooral Turkije en Grieken­land populair

De zomer in Nederland lijkt letterlijk in het water te vallen. Dus wat doen we? We boeken massaal een lastminutevakantie naar de zon. Wie nog naar het buitenland wil, moet goed zoeken. Wie thuisblijft, moet vooral geduldig wachten op mooier weer.