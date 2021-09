Braziliaanse actrice (28) onder vuur na vermeend plagiaat Nederlands museum

Een woordvoerder van Buchmann ontkent tegenover Braziliaanse media dat er sprake is van plagiaat en wijst erop dat ‘de gebruikte uitdrukking onderdeel is van het publieke domein’. Het Moco Museum in Amsterdam, dat de afgelopen dagen ongewild betrokken raakte bij deze rel, is op de hoogte van het vermeende plagiaat en onderzoekt of het vervolgstappen kan ondernemen, bevestigt een woordvoerder.

Influencer

Buchmann, die in Brazilië als eerste vrouwelijke influencer één miljoen abonnees op YouTube wist te vergaren, probeert sinds een aantal maanden een nieuw imperium in de modebranche op te bouwen. Met haar kledingmerk Komfive verkoopt ze sweaters in drie verschillende kleuren, voorzien van de tekst in art we trust.

Op de Instagram-pagina van Komfive is een aantal foto’s te zien waarop Buchmann in deze sweaters poseert. Daarmee vergaarde ze tienduizenden likes en zou ze naar verluidt ook veel sweaters verkocht hebben. Maar volgens enkele kritische volgers zou de Braziliaanse actrice het ontwerp van de sweater helemaal niet zelf bedacht hebben. Zo zouden zowel ontwerp als lettertype opvallend veel overeenkomsten hebben met de truien die het Moco Museum in Amsterdam, een museum voor moderne kunst, al jaren in de collectie heeft.

,,Kun je je voorstellen hoe zonde het zou zijn om een merk te lanceren met slechts één product en dat dat product een kopie is van producten uit een museum in Amsterdam?” vraagt een kritische Braziliaanse volger zich af op Twitter. ,,Kéfera is niet alleen onwetend, maar ook respectloos.” Verschillende Braziliaanse journalisten doken naar aanleiding van deze tweet op het verhaal, waarop Buchmann meer en meer onder vuur kwam te liggen en het Amsterdamse museum plots in het middelpunt van de belangstelling kwam te staan.

Verklaring

Buchmann wil niets weten van plagiaat en verwijdert op Instagram alle beschuldigingen daarover. In een verklaring in handen van Braziliaanse media ontkent haar team alle aantijgingen. ,,De gebruikte uitdrukking (op het sweatshirt) hoort bij het publieke domein. Er bestaat geen licentie hierop, daarom wordt het door verschillende andere merken gebruikt in jassen, overhemden, blouses, afbeeldingen, kopjes en andere producten”, klinkt het.

Het ontwerp van de trui is niet exclusief, benadrukt de woordvoerder. ,,De kledingstukken hebben een generieke snit en hebben geen geregistreerd ontwerp, en worden dus legaal gebruikt door verschillende merken.” Een woordvoerder van het Moco Museum laat weten de kwestie te onderzoeken. Meer informatie kan het museum vooralsnog niet geven.

