Brexit-paniek: een op de drie Britse bedrijven verplaatst personeel naar Europa

Nu 29 maart, de datum van uittreding, snel nadert en een harde brexit realistischer wordt, komen meer en meer Britse bedrijven in actie. Volgens nieuw onderzoek van lobbyclub Institute of Directors (IoD) onder 1200 bedrijven heeft een vijfde al banen overgeplaatst naar elders in Europa. Nog eens 12 procent van de ondernemers heeft plannen daartoe, aldus IoD, dat 30.000 ondernemers vertegenwoordigt. Drie op de tien geraadpleegde ondernemers meent dat de brexit een significant risico vormt voor hun bedrijfsvoering. ,,Ondernemers kunnen niet langer de harde keuzes negeren waarmee ze te maken hebben bij het beschermen van hun bedrijven’’, zegt IoD-directeur Edwin Morgan. Japanse giganten zoals Panasonic en Sony hebben al laten weten hun Europese hoofdkwartier te verhuizen, onder meer naar Amsterdam (Sony). Afgelopen maand dreigde Airbus-topman Tom Enders vanwege de brexit af te zien van toekomstige investeringen en mogelijk zelfs fabrieken te sluiten. Ook het Duitse elektronicabedrijf Siemens waarschuwde hiervoor. Automaker Jaguar Landrover is ook zeer bezorgd.

Douane

Het onderzoek van het IoD is niet het enige. Afgelopen weekend meldde de Britse Kamer van Koophandel al dat duizenden bedrijven voorbereidingen treffen om hun activiteiten te verplaatsen naar elders in de EU.



Ondertussen waarschuwt de douane ondernemers in ons land om niet te wachten met maatregelen. ,,We zien in enquêtes en rondvragen dat bedrijven nog niet altijd stappen ondernemen’’, stelt directeur Nanette van Schelven in het FD. ,,De bewustwording dat ze daar zelf medeverantwoordelijk voor zijn, zien we nog niet genoeg terug.’’



Om het bedrijfsleven extra te waarschuwen stuurt de douane ruim 72.000 ondernemers die zakendoen met het VK een brief, waarin ze worden gewezen op de gevolgen van een harde brexit.



Bij een no-dealbrexit wordt de grenscontrole ineens een stuk strenger en ingewikkelder, zeker voor ondernemers die nog geen toegang hebben tot de douanesystemen. De douane heeft daarvoor honderden nieuwe werknemers nodig. Van Schelven benadrukt dat de douane geen coulance aan de dag kan leggen: ,,Douaneformaliteiten zijn douaneformaliteiten. Daar kunnen we geen keuzes in maken.’’