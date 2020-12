Brillenoorlog: ‘EssilorLuxottica wil moederbedrijf Pearle niet meer overnemen’

Schoonmaak­ro­bot geeft Toekomst toekomst, ‘Schoonma­kers waren bang dat robot hun baan afnam’

23 november SCHIJNDEL - Bij Vanderlande in Veghel rijdt ie sinds kort rond; de schoonmaakrobot Taski Swingrobot. En binnenkort wil het jubilerende schoonmaakbedrijf Toekomst uit Schijndel zo'n robot ook inzetten in de Helftheuvelpassage in Den Bosch. ,,Toch blijft schoonmaken altijd mensenwerk.”