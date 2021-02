Britse vrijhavens vormen de trots van de brexiteers

klachtenregen Ikea grijpt in na vernieti­gen­de kritieken en neemt tijdelijk minder bestellin­gen aan

2 februari Door de ‘ongekend hoge vraag naar producten’ heeft Ikea de drastische beslissing genomen om tijdelijk minder nieuwe bestellingen aan te nemen. De huidige situatie met het coronavirus brengt volgens het woonwarenhuis ‘grote uitdagingen met zich mee’. ‘De klantenservice is drukker dan ooit tevoren. Het spijt ons dat we niet iedereen kunnen helpen zoals we zouden willen’, valt te lezen op de site van Ikea.