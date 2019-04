Bruna wil 100 nieuwe winkels, ‘we zijn geen grijze muis meer’

De verhuisdozen staan nog hoog opgestapeld in de gangen van het nieuwe kantoor van Bruna. ,,We zijn nog maar pas verhuisd naar dit nieuwe kantoor’’, verontschuldigt Bruna-directeur George Steur zich. ,,Het is een van de manieren waarop we de kosten terugdringen.”

Kosten terugdringen was een van de opdrachten om de verlieslijdende Bruna-winkels weer gezond te krijgen. ,,We zijn te lang blijven stilstaan. Bruna was een grijze muis geworden, te weinig onderscheidend”, steekt Steur de hand in eigen boezem.

Ook in 2017 werd er nog een miljoenenverlies geleden, maar de omslag is ingezet, zo verzekert Steur. ,,Dat verlies komt ook omdat we investeren in een nieuwe winkelconcept en in automatisering. ,,De boekenmarkt wordt elk jaar een stukje meer online. Bruna was daar wel actief maar niet goed genoeg. We willen van een retailbedrijf naar een omnichannelbedrijf.”

Dat betekent dat een klant zowel online als in de winkel bediend moet worden. ,,Een klant kan dan bijvoorbeeld op de site kijken of een boek in de Bruna in de buurt beschikbaar is. Dan kan hij het reserveren en afhalen. Als een boek niet op locatie is kan hij het bestellen en de dag erop thuisbezorgd krijgen of in de winkel af komen halen.”

Groei

Met 280 winkels verspreid over Nederland blijft Bruna de boekwinkel met het meest fijnmazige netwerk van fysieke winkels. Steur verwacht niet dat er winkels gaan verdwijnen, hij mikt zelfs op groei. ,,Ik denk dat er plaats is voor 100 nieuwe Bruna’s in de komende tien jaar.” Die groei kan wel deels ten koste gaan van andere boekhandels denkt Steur.

Hij baseert zijn enthousiasme op een paar ontwikkelingen. ,,Ten eerste zie je dat de boekenmarkt weer licht groeit. Bruna was en is de grootste boekenverkoper Daar profiteren we van. Daarnaast gaan we ons richten op nieuwe doelgroepen en andere genres. De meeste boekenkopers zijn vrouwen van boven de 35. Dat blijft een belangrijke doelgroep. Van oudsher zijn we ook sterk in kinderboeken. We willen ons ook meer richten op non-fictie, dat is een sterk groeiend segment. En we gaan meer internationale boeken verkopen, in het Engels bijvoorbeeld. Vooral jongeren lezen die.”

Maar met goede boeken alleen red je het niet meer tegenwoordig. De klant wil beleving in de winkel. Om dat te bereiken is Bruna aan het experimenteren. ,,We hebben een nieuw winkelconcept ontwikkeld dat we nu in drie plaatsen testen, in Leidsche Rijn in Utrecht, in Rijswijk en in Ouddorp. We gaan ons richten op ontspanning; lezen, schrijven, leren, spelen, maken en doen”, zegt Steur.

Volledig scherm George Steur, algemeen directeur van Bruna. © Wiebe Kiestra

Nekkussentjes

De winkel wordt meer thematisch ingericht. ,,Bij koken liggen dan de kookboeken, maar ook de tijdschriften over koken en we gaan dan ook producten aanbieden die met koken te maken hebben, zoals servies. Geen potten en pannen, we worden absoluut geen Blokker. Bij reizen verkopen we bijvoorbeeld nekkussentjes’’. Bruna gaat zich ook meer richten op fashion stationery, de trendy agenda’s en schriften en dergelijke. Dat is ook een groeimarkt.

De eerste resultaten van de test zijn positief. ,,De klant blijft langer in de winkel en koopt meer is de ervaring. Ook zijn ze te spreken over de nieuwe indeling. De winkel is overzichtelijker geworden”, Steur. Toch zal het nieuwe concept niet direct worden uitgerold. ,,Veel Bruna franchisenemers staan te trappelen om met het nieuwe concept te gaan werken. Ik ben vooral bezig met tegenhouden. We gaan het in de zomer eerst uitgebreid evalueren en voeren het dan geleidelijk in.”

Het enthousiasme van de ondernemers is begrijpelijk. Meer omzet is in de winkelstraat al lang geen vanzelfsprekendheid meer. Ook de Bruna winkels hebben wat dat betreft slechte tijden gekend. Steur vindt die verhalen veel te somber. ,,Er is helemaal geen crisis in de winkelstraat. Vorig jaar was de omzet 1,7 procent lager dan het jaar daarvoor.”