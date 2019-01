‘Brussel krijgt een hekel aan May en dat is gevaarlijk’

Hans de Boer, voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW, vreest dat toenemende irritaties vanuit de Europese Unie (EU) richting de Britten een brexit zonder deal gevaarlijk dichtbij brengen. ,,We moeten echt voorkomen dat we door emoties met een harde brexit opgezadeld worden.’’

De Boer uitte zijn zorgen vanochtend tijdens een brexitseminar voor de industriële sector in Eindhoven, waar ook minister Sigrid Kaag (D66, Buitenlandse Handel) te gast was. ,,Ik merk dat ze in Brussel een hekel aan Theresa May beginnen te krijgen’’, zegt De Boer, verwijzend naar de in de omgang soms nogal starre Britse premier. ,,De goodwill die de Britten nog hebben is echt heel laag.’’

De voorman van VNO-NCW was maandag nog in Brussel voor overleg. Hij zegt geschrokken te zijn van het sentiment. ,,Men is daar wel klaar met de Britten. Die zeggen steeds wat ze niet willen, maar maken nooit duidelijk wat ze dan wel willen en laten nauwelijks zien zich goed voor te bereiden op uittreding. Sommige mensen in Brussel zeggen gewoon: ‘Laat het op 29 maart dan ook maar gebeuren, die harde brexit.’ Zo achterlijk zijn we toch niet, mag ik hopen. Dat moeten we ten koste van alles voorkomen.’’

Irritaties wegslikken

Volledig scherm Minister Sigrid Kaag (D66, Buitenlandse Handel) sprak dinsdag op een brexitseminar voor industriële ondernemers in Eindhoven. © Jean Pierre Reijnen De Boer roept premier Mark Rutte en andere EU-leiders op om de irritaties weg te slikken en te doen wat mogelijk is om alsnog voor elkaar te krijgen dat er een deal door het Britse Lagerhuis komt. Maar hoe dan? De werkgeversvoorzitter ziet ook in dat grote aanpassingen van de deal er vanuit Europees perspectief niet in lijken te zitten. Daarvoor is geen steun bij de 27 overblijvende EU-lidstaten. ,,Een klein beetje schuiven kan misschien.’’ De Boer roept nogmaals op tot uitstel van de deadline van 29 maart. ,,De druk maximaal opvoeren en dan maar hopen dat ze aan de overkant eindelijk het heilige licht gaan zien en het gezond verstand laten boven komen.’’



Minister Kaag zegt de emoties en irritaties te zien en te begrijpen. ,,Maar ik word niet snel kwaad. Dat heeft ook geen enkele zin. Wat er gebeurt is fascinerend, historisch en het politieke proces is heel vermoeiend. Ik snap dat daar gevoelens bij loskomen. Maar het zijn geen nuttige emoties om tot een oplossing te komen. Rationeel handelen moet voorop blijven staan.’’



Kaag gaf vanochtend voor een zaal vol met industriëlen – de Nederlandse industrie zet jaarlijks 15 miljard euro om in het Verenigd Koninkrijk - toe zelf ook geen idee te hebben wat het brexitproces zal gaan brengen. ,,En premier May weet het ook niet.’’



Als Kaag en May het al niet weten, hoe moeten ondernemers zich dan voorbereiden op wat komen gaat? De minister kan er weinig anders van maken dan: ,,Bereid je voor op elk scenario.’’

Honderdduizenden bedrijven

Zo’n Nederlandse 75.000 bedrijven drijven handel met het Verenigd Koninkrijk, een veelvoud daarvan heeft te maken met toeleveranciers die dat doen. Het maakt de brexit voor honderdduizenden bedrijven een relevante kwestie, die gevolgen gaat hebben voor de bedrijfsvoering. In een tijd dat bedrijfsprocessen tot op de seconde nauwkeurig zijn gepland, kan elke vertraging bij de douane de boel in de soep laten lopen. Moet je nagaan als er op 30 maart in Dover 100 tot 200 kilometer file staat, schetst De Boer zo’n beetje het allerdonkerste scenario dat op de loer ligt.

Willem van der Leegte, de grote baas van de Brabantse miljardenfirma VDL, zei dinsdag dat zijn bedrijf nu al bezig is met vooruitfabriceren van producten die afhankelijk zijn van Britse onderdelen. Maar veel ondernemingen zijn nog lang niet zover. VNO-NCW heeft voor bedrijven een speciale Brexit Impact Scan ontwikkeld, die in beeld brengt of ze al een beetje klaar zijn voor de uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de EU. De scan is nu door een kleine 50.000 ondernemers ingevuld. Dat aantal moet rap omhoog, stelt werkgeversvoorman De Boer. Hij schat in dat de helft van de bedrijven zich serieus voorbereidt op de Brexit. ,,Dat wil zeggen dat de helft nog niks gedaan heeft. Dat lijkt nergens op.’’