Brussel wil snel de stroomprijs omlaag: ‘Miljoenen mensen kunnen energierekening niet betalen’

Van hele boekwerken in het Engels tot compacte teksten in Chinees: dit bedrijf drukt honderden miljoenen bijslui­ters

OSS - Soms zijn het hele boekwerken. Westrock in Oss drukt bijsluiters van medicijnen voor over de hele wereld. Het bedrijf bouwt een nieuw pand op industrieterrein Vorstengrafdonk. ,,We drukken ze net zo makkelijk in het Chinees of Arabisch.”

8 juni