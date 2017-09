Bunq schenkt Ddos-aanvaller vergiffenis

Koopkracht wederom gestegen: sterkste stijging sinds 2007

2:00 De koopkracht in Nederland steeg vorig jaar gemiddeld met 2,7 procent, de sterkste stijging sinds 2007. Toch profiteerde niet iedereen even veel. Vooral gezinnen en werkenden gaan erop vooruit. Gepensioneerden hielden in hun portemonnee nauwelijks extra geld over.