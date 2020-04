Campinghouders en vakantieparken ten einde raad: sluiten of niet?

Experts hebben oplossing om economie te redden: Test wie immuun is voor virus

28 maart Hoopvol nieuws: België heeft binnenkort een test in handen die snel kan meten of iemand immuun is voor het coronavirus. Zo'n test wordt voorlopig nergens ingezet, maar zal cruciaal worden om het economisch en sociaal leven na de piek opnieuw op te starten. Volgens experts is het zelfs dé weg uit deze medische ramp. ,,Testen op immuniteit moet straks een absolute prioriteit worden."