‘C&A laat kledingfabriek zitten met 10 miljoen dollar aan onbetaalde kleding’

Dat schrijft Human Rights Watch (HRW) in een rapport. HRW zegt sterke aanwijzingen te hebben dat ook de Nederlandse kledingketen C&A eerdere orders heeft geannuleerd.

In landen als Bangladesh is het openbare leven goeddeels stilgelegd nu het coronavirus rondwaart, al zijn de kledingfabrieken nog wel open. Maar de klap die de economie krijgt, komt volgens HRW nog veel harder aan doordat grote modebedrijven geen verantwoordelijkheid nemen voor partijen kleding die ze al lange tijd terug hebben besteld.

Volledig scherm Volgens de brancheorganisatie gaat het om teruggetrokken bestellingen ter waarde van 163 miljoen dollar. Daarvan zou 10,32 miljoen dollar voor rekening komen van C&A. © AFP

Eigenbelang

Behalve om kleding die al gemaakt is, zou het ook gaan om kleding waarvan de productie in volle gang is. Verder zouden grote modebedrijven traag zijn met betalen, of aandringen op kortingen voor kleding die in de winter al is geleverd.

Omdat in de westerse wereld winkels dicht zijn, moeten de grote merken vrezen dat ze met een groot deel van hun voorjaarscollectie blijven zitten. Daarom dringen ze bij hun leveranciers aan op 'flexibiliteit' en 'begrip'. Maar voor hun leveranciers in Zuid-Oost Azië betekent het dat ze hun personeel niet kunnen uitbetalen, zegt Aruna Kashyap van HRW. ,,Die grote bedrijven gaan helemaal voor hun eigenbelang, zonder stil te staan bij de gevolgen voor de mensen hier.''

Quote Die grote bedrijven gaan helemaal voor hun eigenbe­lang, zonder stil te staan bij de gevolgen voor de mensen hier Aruna Kashyap (HRW)

H&M en Zara uitzonderingen

Volgens de BGMEA, de brancheorganisatie van kledingfabrikanten in Bangladesh, gaat het om teruggetrokken bestellingen ter waarde van in totaal 163 miljoen dollar. Daarvan zou 10,32 miljoen dollar voor rekening komen van C&A. H&M en Inditex, het moederbedrijf van Zara, zouden positieve uitzonderingen zijn.

Het besluit om bestellingen botweg te annuleren of niet thuis te geven nu er betaald moet worden, tekent de ongelijke verhoudingen in de kledingindustrie. Door hun machtige positie dwingen grote bedrijven af dat ze pas achteraf hoeven te betalen. Kashyap merkt op dat kleinere en middelgrote merken veel kortere betalingstermijnen hanteren of tot 30 procent vooruitbetalen.

Volledig scherm Medewerkers van een kledingfabriek in Bangladesh staan in de rij voor hun salaris. © AFP

Noodfonds

Kashyap pleit voor een noodfonds waaruit de salarissen voor april betaald kunnen worden. Volgens de mensenrechtenorganisatie is de handelwijze van de modeketens in strijd met VN- en Oeso-afspraken, die bedrijven verplichten om voor hun hele productieketen stil te staan bij de consequenties van hun bedrijfsvoering.

,,Merken als C&A hebben jarenlang winst geboekt dankzij de textielarbeiders en nu die de steun van C&A hard kunnen gebruiken, trekt het bedrijf zijn orders terug’’, zegt vakbondsleider Kalpona Akter van de Bangladesh Center for Worker Solidarity. ,,We willen dat C&A en andere bedrijven naar voren stappen om er bij hun leveranciers voor te zorgen dat de arbeiders betaald krijgen.''

‘Ongeëvenaarde beproeving’

C&A schrijft in een antwoord op vragen dat het door heel Europa 1400 winkels heeft moeten sluiten zonder dat er zicht is op het einde van de coronacrisis. Vanwege deze 'ongeëvenaarde beproeving' zegt C&A alles op alles te zetten om genoeg geld in kas te houden. C&A zegt de gevolgen voor de leveranciers beperkt te willen houden en spreekt de intentie uit alle bestellingen die de fabriek hebben verlaten, te accepteren.

Voor de kleding die nog in productie is, wil C&A aparte afspraken maken met leveranciers. ‘Consequentie kan zijn dat die kleding opgeslagen wordt of dat de grondstoffen bewaard worden en verrekend bij een volgende bestelling’, schrijft C&A. ‘We mikken op een commercieel levensvatbare oplossing voor alle betrokkenen, die tegelijk de fabrikanten in staat stelt hun personeel te betalen.''