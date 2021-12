Ceo ontslaat 900 werknemers via Zoom: ‘Werkten maar twee uur per dag’

Beter Bed wil meer online gaan verkopen, niet vanuit bakermat Uden, maar vanuit Veghel nota bene

UDEN/VEGHEL - In Uden is het allemaal begonnen voor de beddengigant Beter Bed. Maar het beursgenoteerde bedrijf waagt nu ook de stap naar Veghel. Want het dochterbedrijf Lunext opent er een distributiecentrum voor de online verkopen van de Udense beddenspecialist.

