China gaat miljarden heffen op import van Amerikaanse auto’s

Heijmans kampt met vertraging in bouwprojec­ten

22 augustus AMSTERDAM/ROSMALEN - Het Rosmalense bouwconcern Heijmans kampt met vertraging in de uitvoer van enkele bouwprojecten in binnensteden. Dat heeft tot gevolg dat de omzet van het bouwbedrijf met enkele tientallen miljoenen lager is. Vertraging is gevolg van langere procedures, complexiteit van veel projecten en door bezwaarprocedures van belanghebbenden. Volgens Ton Hillen, voorzitter van de raad van bestuur van Heijmans, start de bouw in een aantal gevallen later.