China heeft spullen, Rusland gas, en wij? Lege containers en een hoge rekening

Torenhoge energierekeningen, en een tekort aan van alles: van bouwmaterialen, fietsen, tuinmeubelen tot aan computerchips en karton. Corona schopt de wereldeconomie in de war. Of is er meer aan de hand? ,,Ik hoop dat dit een wake-upcall is.’’