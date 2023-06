China koopt meer gas op en dat is een probleem voor Nederland en Europa

Europa was juist gewend geraakt aan gestaag dalende gasprijzen. En de vooruitzichten leken zonnig. De gasopslagen waren al goed gevuld en de vraag naar gas bleef beperkt. Ideale omstandigheden voor een lage gasprijs. Met 24 dollar per megawattuur (mWh) zat Nederland ver verwijderd van de 340 dollar die vorig jaar zomer nog betaald moest worden.

De vraag is of dat zo blijft. Maandag sprong de prijs naar 28 dollar, inmiddels is die weer wat gezakt, maar nog steeds hoger.

Verschillende oorzaken

Voor de plotse prijsstijging zijn verschillende oorzaken. Zo ligt een groot Noors gasveld stil voor onderhoudswerkzaamheden. Dat betekent dat er minder Noors gas naar Europa komt. ,,Maar dergelijk onderhoud wordt lang van tevoren gepland, dus het kan geen verrassing zijn’’, zegt Cyril Widdershoven, onafhankelijk energie-expert.

De vraag trekt verder aan. China vindt het een gunstig moment om bij te kopen Cyril Widdershoven, Energie-expert

Widdershoven wijst op de toegenomen vraag uit Azië als belangrijkste oorzaak voor de prijsstijging. ,,En de vraag trekt verder aan. China vindt het een gunstig moment om bij te kopen.’’ Ook landen als Japan en Korea melden zich op de gasmarkt.

Dan gaat het vooral om lng, vloeibaar gemaakt aardgas. ,,Dat is een wereldmarkt. Als een partij een dollar meer per megawattuur betaalt is het al lucratief om het gas daarheen te vervoeren’’, aldus Widdershoven.

Ongebruikelijk warm

Dat bleek, want Amerikaanse lng-schepen koersten afgelopen dagen met hun lading naar Azië. Dat de vraag uit het Verre Oosten toeneemt heeft twee redenen. Ten eerste is het er nu al ongebruikelijk warm. Dat betekent dat er veel stroom gebruikt wordt voor de airconditioning. En stroom wordt deels opgewekt in gascentrales.

Daarnaast trekt de groei aan en dat betekent dat er sowieso meer gas verbruikt wordt. De vraag wordt dus structureel groter en daar zit een probleem voor Nederland en Europa. Wij hebben weinig langlopende contracten voor de afname van lng. ,,Dat betekent dat we gas op de spotmarkt moeten kopen. En de prijzen op de spotmarkt reageren meteen op vraag en aanbod’’, legt Widdershoven uit. Nu de vraag stijgt gaat dus ook de prijs omhoog. Een probleem dat je niet hebt bij langlopende contracten, die gaan met vaste prijsafspraken.

Schaarste niet voorbij

,,Ik begrijp niet dat Europa niet meer langlopende contracten heeft afgesproken toen de prijs daalde’’, zegt Widdershoven. Want de schaarste op de gasmarkt is nog lang niet voorbij volgens de energie-expert. ,,Het duurt zeker tot 2026 voor er voldoende capaciteit is om aan de vraag naar lng te voldoen.

Dat Europa aarzelt met het afsluiten van contracten voor tien of twintig jaar is verklaarbaar. De bedoeling is om zo snel mogelijk van het gas af te zijn, in verband met het klimaat. Maar voorlopig is Europa nog voor een groot deel afhankelijk van gas voor de energievoorziening.

Tot 2026 moet Europa dus concurreren met Azië om de schaarse lng. Europa is in het nadeel, omdat Aziatische landen al een groot deel van hun gasbehoefte hebben ingekocht via langlopende contracten.

Meerjarig energiecontract

Widdershoven verwacht structureel hogere gasprijzen, tot wel 80 dollar per mWh. In een gunstig scenario met een milde winter kan de prijs lager liggen. ,,En het is mogelijk dat landen als Pakistan en Bangladesh helemaal geen geld hebben om lng af te nemen van Qatar. Dan komt er extra lng op de markt,wat de prijs wat kan drukken.’’

Voor consumenten is het lastig kiezen of ze nu wel of niet een meerjarig energiecontract moeten afsluiten. Als de winter weer mild is en Qatar kan extra lng leveren dan is de kans groot dat de prijs weer wat gaat dalen. Maar met een strenge winter en hoge prijzen was het verstandig de prijs vooraf vast te zetten. Het is dus kiezen voor zekerheid op de langere termijn of hopen op een gunstig scenario met weer dalende prijzen.