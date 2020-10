Chris kreeg 13.000 studiegeld van zijn ouders: ‘Als ik later rijk ben, betaal ik ze terug’

Chris: ,,Ik zit in het tweede jaar van de toneelschool, maar ik stop ermee. Ik ben klaar voor het werkveld en wil vlieguren maken. Als ik de vier jaar wel zou volmaken, heb ik een kleine 50.000 euro studieschuld. Nu blijft het bij ruim 12.000 euro.



Ik wist dat ik me in de schulden zou steken toen ik met de opleiding begon, maar op dat moment dacht ik dat deze opleiding het juiste pad was. Ik vond het een groot compliment dat ik was aangenomen, als een van de twintig. Er waren 800 aanmeldingen.