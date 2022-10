Commissaris Van Veen tijdelijk topman Jumbo na stap terug fraudeverdachte Frits van Eerd

Dat meldt Jumbo zojuist in een persbericht. ,,De recente ontwikkelingen rondom Frits laten ons niet onberoerd", zegt Raad van Commissarissen-voorzitter Karel van Eerd. ,,Vanzelfsprekend krijgt hij alle steun en respect bij het moeilijke besluit zich tijdelijk terug te trekken uit de Jumbo directie. We hebben er alle vertrouwen in dat Ton samen met de directie een sterk en hecht team vormt en op koersvaste wijze leiding zal geven aan ons familiebedrijf.”

Van Eerd deed eerder tijdelijk een stap terug. Hij werd onlangs vrijgelaten nadat hij een aantal dagen vastzat omdat hij verdachte is in een witwaszaak. Op meerdere plekken in Nederland werden doorzoekingen uitgevoerd in een gezamenlijk onderzoek van onder meer de FIOD en het OM. Onder meer de woning van Van Eerd in Heeswijk-Dinther werd daarbij doorzocht.